Факт, что мятежный полевой военачальник Халифа Хафтар избегает явки на судебное разбирательство по поводу выдвинутых против него обвинений в совершении военных преступлений, подтвержден адвокатами истцов. Планировалось, что в начале этой недели военачальника допросят в окружном суде Александрии (штат Вирджиния) сразу по трем искам, касающимся событий в Ливии пятилетней давности. Но в эти выходные Хафтар уведомил суд, что его служебные обязанности не позволяют ему давать показания, и попросил отсрочку.

Юридические представители истцов в лице Эсама Омейша из Ливийско-американского альянса и известного адвоката Марка Зейда заявили о том, что такое отношение ответчика к разбирательству выглядит неприемлемым. По их словам, соответствующая тактика давно превратилась в рутину. «Задержка правосудия — отказ в правосудии», — резюмировал Зейд. Теперь оппоненты ливийского генерала пообещали добиваться вынесения окружным судом Александрии заочного решения по всем нависшим над ним делам.

Хафтар не раз пытался добиться отклонения исков, апеллируя к неприкосновенности командующего так называемой «Ливийской национальной армией» («ЛНА»). Но накануне дедлайна по его явке на слушания в минувшем году окружная судья Леони Бринкема приостановила судебный процесс, заявив о желании убедиться в том, что дело не используется для вмешательства в запланированные на декабрь всеобщие выборы в Ливии. Но они так и не состоялись из-за переноса голосования, после чего разбирательство в американской юрисдикции было возобновлено.

Отвечать за подчиненных

Иски касаются главным образом событий 2016-2017 годов, когда войска под командованием Хафтара пытались взять силой районы Бенгази, где оставались мирные жители. Несмотря на то, что ООН и международные правозащитные группы выступали с призывами организовать безопасные коридоры для вывода гражданского населения, наступательные действия привели к массовой гибели невинных людей. Добивающиеся справедливости в юрисдикции США истцы являются жертвами и очевидцами тех событий, потерявшими в результате боевых действий семьи и близких.

Так, заявление против Хафтара подала женщина, которая утверждает, что в январе 2017 года трое ее детей погибли, находясь в жилом здании. По ее словам, в строение попал снаряд, выпущенный артиллерией так называемой «ЛНА». Другой ребенок ливийки получил серьезные ранения, а супруг, согласно ее же свидетельствам, был взят под стражу военнослужащими, подчинявшимися Хафтару. Другой беженец из Ливии возлагает на мятежного военачальника ответственность за гибель в ходе осады Ганфуда отца, двух братьев и двух сестер.

Истцы апеллируют к тому, что «Хафтар знал или должен был быть в курсе схемы и практики грубых нарушений в сфере прав человека, которые были совершены против гражданского населения подчиненными, находившимися под его командованием». Они делают акцент на том, что ситуация с фактическим двоевластием в Ливии делает невозможным функционирование независимых органов правосудия, а это значит, что пострадавшие имеют законное право добиваться справедливости в иностранной юрисдикции.

Тем более что именно в Вирджинии Хафтар и его сыновья владеют крупными объектами недвижимости и другими активами.

Битва за активы

Полевой военачальник провел в Америке два десятилетия с 1980-х годов, когда он был вынужден покинуть историческую родину на фоне конфронтации с лидером Джамахирии Муаммаром Каддафи. По оценкам издания The Wall Street Journal на 2020 год, семья Хафтара обладает как минимум 17 объектами недвижимости в Вирджинии, в том числе огромным поместьем. В их распоряжении находится также ферма по разведению лошадей.

Несмотря на то, что формальными хозяевами американских активов военачальника являются его отпрыски, именно эти богатства представляют собой одну из потенциальных мишеней исковых заявлений, поданных против него в этом штате на восточном побережье США.

Сама американская юрисдикция не первый раз становится ареной сведения счетов между противоборствующими сторонами гражданского конфликта в Ливии. Так, на фоне инициированного в апреле 2019 года силами т.н. «ЛНА» наступления на западные районы бывшей Джамахирии Вашингтон превратился в очаг серьезной лоббистской борьбы между представителями условной Киренаики и условной Триполитании. Если интересы Триполи на тот момент защищало бюро Mercury Public Affairs, то агенты Хафтара наняли компанию Linden Government Solutions.

В 2021 году представители Хафтара обратились к услугам бывшего конгрессмена-республиканца Роберта Ливингстона и политического консультанта Лэнни Дэвиса с тем, чтобы организовать визит генерала в США и обеспечить ему встречи с официальными лицами. Но в октябре того же года стало известно, что американские лоббисты отказались от контракта, что некоторые исследователи связали с попытками ряда групп влияния на Капитолийском холме взыскать с Хафтара за нарушения в сфере прав человека.

Американская судебная система знакома с практикой изучения гражданских исков, где содержится требование компенсации за террористические акты, совершенные иностранными державами, но попытка привлечь Хафтара к ответственности за военные преступления может оказаться лишь символической мерой, которая может не нанести серьезного удара его позициям.