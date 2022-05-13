ПОЛИТИКА
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Защитники «Азовстали» поют во время обстрелов
СМИ поделились видео, на котором военнослужащие полка «Азов» поют популярную украинскую песню «Спи соби сама» на территории блокированного завода «Азовсталь». Девушка на видео — 21-летняя защитница «Азовстали» Екатерина, которую СМИ прозвали «Мариупольской птицей». Мариуполь перешел под контроль российских военных 21 апреля. Завод «Азовсталь» — единственный участок города, удерживаемый украинскими военнослужащими. #trtнарусском #Мариуполь #Азовсталь #птица
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13 мая 2022 г.
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