Благодаря контролю за движением капитала в России рубль стал лучшей валютой в мире в текущем году. Об этом пишет Bloomberg. Курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11%, из-за чего он стал лидером по росту среди 31 основной валюты, за которыми Bloomberg следит.

Курс российской валюты, по данным агентства, укрепился благодаря мерам Кремля, которые были приняты после введения санкций из-за войны в Украине. Тогда власти начали контролировать движение капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и заставили оплачивать поставки газа в рублях. В результате многие операции по обмену рубля прекратились, и потому стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире он торгуется по той же цене.

При этом российская валюта хорошо отреагировала на принятые меры.

Рубль начал укрепляться к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. Тогда спрос на валюту упал, а экспортные компании начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Из-за этого 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро — до 69,72 руб. по данным Мосбиржи. По итогам торгов на Мосбирже 11 мая курс доллара составил 67,2 руб, и четыре дня торгов подряд показатель держится преимущественно ниже 70 руб. В течение дня было проведено 53,2 тыс. сделок с долларом на $1,5 млрд и 14,5 тыс. сделок с евро на €383,8 млн. Курсовые диапазоны составили 66,5-70,2 рубля за доллар и 69,99-74,09 рубля за евро.

В комментарии «Интерфаксу» эксперты заявили, что рост курса рубля к доллару и евро связан с сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо. Также он объясняется введенными ограничениями на капитальные операции для нерезидентов и растущими мировыми ценами на газ. По этой причине валютный навес «перебарывает» даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала, считают они.

Также после сообщения о том, что заявка на транзит российского газа через Украину сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду) заметно выросли цены на газ. Отмечается, что потоки газа изменились на следующий же день после выхода постановления российского правительства о введении ответных санкций в отношении находящейся под управлением немецких властей группы Gazprom Germania.