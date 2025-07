Cенатор-республиканец из Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи Киеву до $40 млрд. Запись заседания верхней палаты Конгресса США опубликовал некоммерческий общественный телеканал C-SPAN. Пол настаивает на том, что в документ должны быть добавлены его предложения о контроле генеральным инспектором оборонных расходов, связанных с Украиной.

Сенатор также отметил, что такие траты, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, должны контролироваться, так как они «больше всего военного бюджета России». Сердства выделяются на фоне рекордной инфляции в США. «Инфляция не возникает из ниоткуда. Она происходит из-за дефицитных расходов. Это второй счет расходов для Украины за два месяца, — сказал сенатор. — И этот счет в три раза больше, чем первый. Киев может стать крупнейшим реципиентом американской военной помощи за последние две декады».

По словам Пола, он «присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству», вне зависимости от того, насколько он сочувствует Украине. «Конгресс просто хочет продолжать тратить и тратить», — сказал сенатор, прежде чем заблокировать законопроект.

«Вы не должны выбрасывать все $40 млрд без какого-либо надзора. Наличие специального генерального инспектора — мы делали это в Афганистане — не остановило все растраты, но по крайней мере заставило жуликов дважды подумать, прежде чем украсть деньги», — добавил Пол.

«Украина не просит нас вести эту войну. Они только просят о ресурсах, которые им нужны, чтобы защитить себя от этого безумного вторжения, — прокомментировал это решение сенатор от Кентукки Митч Макконнелл. — И им нужна эта помощь прямо сейчас». По словам лидера большинства в сенате и член Демократической партии Чака Шумера, Пол предложил My way or the highway (то есть потребовал безальтернативного принятия своих условий). Без согласия Пола сенат обязан следовать более длительному процессу принятия законопроекта.

11 мая нижняя палата Конгресса — Палата представителей — одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, «за» проголосовали 368 конгрессменов, «против» высказались 57. По информации Bloomberg, эта сумма предусматривает $6 млрд в качестве прямой помощи Киеву в области безопасности, $8,8 млрд в рамках экономической поддержки, $9,05 млрд для пополнения запасов оружия, поставленных Украине Пентагоном, $4 млрд для других стран в качестве помощи в закупке оружия, которое они поставят в Украину, $4,35 млрд на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID), $700 млн на глобальное продовольственное финансирование Государственным департаментом и средства на ремонт американского посольства в Киеве и другие расходы.

Ранее TRT на русском писал о том, что Украина попросила США выделить ей чрезвычайную экономическую помощь в размере $2 млрд каждый месяц. В общей сложности Киеву нужно не менее $5 млрд международной помощи ежемесячно, говорили представители власти.