Власти республики Татарстан предложили образовать комиссию по русскому языку при президенте, соответствующий документ размещен на портале правительства республики, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Его разработал департамент президента Татарстана по вопросам внутренней политики.

Согласно документу, комиссия будет организовывать совместную работу республиканских и федеральных органов власти «по вопросам содействия реализации государственной политики в области обеспечения функционирования русского языка» и будет постоянно действующим консультативным органом.

В ее задачи входит «организация совместной работы по вопросам функционирования русского языка, определение актуальных вопросов, связанных с его функционированием, выработка возможных подходов к их решению, изучение и обобщение лучших практик, методик и технологий изучения русского языка, повышения культуры речи и определение мер по их распространению, инициирование мер поддержки перспективных направлений и проектов, связанных с функционированием русского литературного языка, а также изучением и сохранением устного народного творчества. Также в них входит поддержка инициатив и творческих начинаний, направленных на повышение культуры речи, в том числе представляющих особый интерес для детей и молодежи и содействие популяризации знаний о русском языке.

Консультативный орган должен возглавить премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а его заместителями станут вице-премьер республики Лейла Фазлеева, зампред Госсовета Юрий Камалтынов и председатель предправления региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан», директор казанской гимназии №93 Ирина Александровская. Также членами комиссии могут стать министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, директор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов и начальник управления культуры и развития языков народов РТ аппарата кабмина Татарстана Ляйсан Низамова.

Согласно указу на сайте президента Татарстана, также преобразования ждут комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Она будет преобразована в «комиссию при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан». Возглавлять ее будет вице-премьер Марат Ахметов, а количество членов консультативного органа вырастет с 36 до 45 человек за счет представителей национальных общин Татарстана, к примеру председателя РОО «Национально-культурная автономия башкир — Курултай башкир РТ» Гали Хасанова и учителя мордовского языка многонациональной воскресной школы Бугульмы Раисы Ивановой.