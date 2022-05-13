Датский руководитель ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан снова сжег Коран в Швеции под защитой полиции, сообщает Daily Sabah. Его охраняли около 100 полицейских в форме и десять офицеров в гражданской одежде.

До этого он уже совершил акты сожжения священной книги в регионах страны Фрёлунда, Борас и Тролльхеттен, где проживает большое количество мусульман. Палудан жжет копии Корана с 2017 года, в том числе во время священного месяца Рамадан, неподалеку от мечетей и жилищ людей, исповедующих ислам.

Из-за этого начались волнения среди мусульманского населения в Мальмё, Норрчёпинге, Йёнчёпинге и Стокгольме, были повреждены 125 полицейских машин, 34 офицера пострадали и 13 человек были арестованы.

Ранее Турция резко осудила действия Палудана, о чем сообщил МИД страны.

«Неблаговидные нападки на наш священный Коран в Швеции показали, что уроки из прошлого не извлечены, что по-прежнему существует нежелание предотвращать антиисламские и расистские провокации, а преступления на почве ненависти открыто игнорируются под предлогом свободы слова», — говорилось в заявлении. Также в ведомстве подвергли резкой критике нападки и провокации в отношении ислама, мусульман, Корана и мест отправления культа, произошедшие во время Рамадана.

«В этом контексте мы призываем все страны и международные организации принять необходимые меры против исламофобии и расизма. В Анкаре ожидают скорейшего принятия эффективных и сдерживающих мер против подобных угроз, а также привлечения виновных к ответственности», — сообщили в МИД.

Также действия датского политика в Швеции осудили на Северном Кавказе. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев. Провокации прокатились и по другим странам Европы, вызвав «негодование со стороны мусульман всего мира и даже среди представителей других конфессий», сказано в сообщении центра. Муфтий Бердиев высказал свое возмущение подобными действиями и выступил с критикой политических деятелей, чья позиция привела к таким крайне негативным последствиям.