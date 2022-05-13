Правозащитники зафиксировали более 500 обращений военнослужащих и призывников с начала марта — тогда был запущен телеграм-бот «Сознательный отказ от военной службы». Около 20 обращений касались разрыва уже действующих военных контрактов. По словам одного из основателей бота, как правило, это военные, уже вернувшиеся из Украины и не желающие снова возвращаться на войну. Сейчас все обратившиеся либо уже расторгли контракты, либо в процессе расторжения, пишетThe Moscow Times. Однако большинство — около 300 обращений — касались альтернативной гражданской службы.

«Конечно, на них давит руководство, обещают возбудить уголовные дела. Но по факту ни одного дела возбуждено не было, это пустые угрозы, — сообщил источник. — Согласно статьям 28 и 29 Конституции, граждане вправе действовать в соответствии со своими убеждениями, то есть не участвовать в военных действиях».

Собеседник издания отметил, что вопросов по прохождению альтернативной гражданской службы от призывников стало гораздо больше, чем год назад. «Естественно, это связано с войной, — пояснил он. — В большинстве случаев военкоматы легко приняли заявления о поступлении на альтернативную службу. Но были и ситуации, когда военкомат был непреклонен и призывники обращались в суд, наши юристы оказывали консультации».

Бот «Сознательный отказ от военной службы» был создан несколькими правозащитными организациями, которые не раскрывают свои названия, чтобы избежать давления со стороны государства. Они бесплатно консультируют военнослужащих и оказывают помощь в судах.

Ранее сообщалось, что около 60 псковских десантников отказались участвовать в военных действиях в Украине. До этого стало известно как минимум о четырех случаях, когда солдаты отказались выполнять приказы: это были кубанские нацгвардейцы, военные из Южной Осетии, бойцы ОМОНа из Хакасии и морпехи. В начале апреля всего в открытом доступе были данные об отказе воевать в Украине 7 тыс. российских военных.