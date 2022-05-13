ПОЛИТИКА
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Израильские полицейские атаковали палестинцев на похоронах журналистки "Аль-Джазиры"
Израильская полиция применила силу к палестинцам на похоронах журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле. В результате столкновений гроб с телом чуть не упал. Позже его поместили в машину и доставили к месту погребения. Представители полиции заявили, что действовали в ответ на летевшие в их сторону камни. Палестинцы обвиняют власти в провокации. #trtнарусском #палестина #похороны #военные #новости #израиль
Израильские полицейские атаковали палестинцев на похоронах журналистки "Аль-Джазиры" / Others
13 мая 2022 г.
Истории
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