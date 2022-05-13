Израильские полицейские атаковали палестинцев на похоронах журналистки "Аль-Джазиры"

Израильская полиция применила силу к палестинцам на похоронах журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле. В результате столкновений гроб с телом чуть не упал. Позже его поместили в машину и доставили к месту погребения. Представители полиции заявили, что действовали в ответ на летевшие в их сторону камни. Палестинцы обвиняют власти в провокации. #trtнарусском #палестина #похороны #военные #новости #израиль