ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Мы не можем согласиться с ошибкой Америки
Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение США о выводе из-под санкций районов Сирии, подконтрольных террористам ОНС (ветви РПК). Президент также напомнил, что все предыдущие американские администрации поддерживали эту террористическую структуру, бандформирования которой совершают преступления в Турции, Сирии и Ираке. #Эрдоган #Сирия #США #trtнарусском
Эрдоган: Мы не можем согласиться с ошибкой Америки / Others
13 мая 2022 г.
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