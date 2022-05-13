Эрдоган: Мы не можем согласиться с ошибкой Америки

Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение США о выводе из-под санкций районов Сирии, подконтрольных террористам ОНС (ветви РПК). Президент также напомнил, что все предыдущие американские администрации поддерживали эту террористическую структуру, бандформирования которой совершают преступления в Турции, Сирии и Ираке. #Эрдоган #Сирия #США #trtнарусском