ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп выселяет палестинцев в Африку
СМИ: США и Израиль тайно ведут переговоры с Суданом, Сомали и Сомалилендом о возможном переселении палестинцев из сектора Газа
Трамп выселяет палестинцев в Африку
Сомалийцы принимают участие в митинге в поддержку палестинцев в Газе / Reuters
14 марта 2025 г.

США и Израиль контактировали с правительствами Судана, Сомали и непризнанного Сомалиленда по вопросу возможного переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей обеих стран.

По данным источников агентства, переговоры начались в феврале после представления совместного плана президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Основную роль в обсуждениях взял на себя Израиль, однако подробности о стадии и участниках переговоров не раскрываются.

В качестве стимулов странам предлагаются финансовая помощь, списание долгов, поставки оружия, передача технологий и дипломатическая поддержка.

Представители суданского правительства, возглавляемого военными, подтвердили AP факт обращения администрации Трампа, но заявили, что предложение было «немедленно отвергнуто». Официальные лица Сомали и Сомалиленда отрицают какие-либо контакты по данной теме.

AP обращает внимание, что предложение переселить палестинцев в бедные и частично охваченные насилием страны противоречит заявленным Трампом целям обеспечить беженцам «счастливую и безопасную» жизнь.

В начале февраля на совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп анонсировал план переселения палестинцев из Газы в другие страны с превращением сектора в «ближневосточную ривьеру». Президент допустил возможность использования американских военных для реализации этого плана.

Позднее Трамп опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта ролик, демонстрирующий будущее Газы как современного города с пляжами и небоскребами, включая башню «Трамп Газа». В видео также показаны сам Трамп, танцующий в баре с полуобнаженной женщиной, и премьер-министр Нетаньяху, отдыхающий на пляже.

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