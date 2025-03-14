США и Израиль контактировали с правительствами Судана, Сомали и непризнанного Сомалиленда по вопросу возможного переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей обеих стран.

По данным источников агентства, переговоры начались в феврале после представления совместного плана президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Основную роль в обсуждениях взял на себя Израиль, однако подробности о стадии и участниках переговоров не раскрываются.

В качестве стимулов странам предлагаются финансовая помощь, списание долгов, поставки оружия, передача технологий и дипломатическая поддержка.

Представители суданского правительства, возглавляемого военными, подтвердили AP факт обращения администрации Трампа, но заявили, что предложение было «немедленно отвергнуто». Официальные лица Сомали и Сомалиленда отрицают какие-либо контакты по данной теме.

AP обращает внимание, что предложение переселить палестинцев в бедные и частично охваченные насилием страны противоречит заявленным Трампом целям обеспечить беженцам «счастливую и безопасную» жизнь.

В начале февраля на совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп анонсировал план переселения палестинцев из Газы в другие страны с превращением сектора в «ближневосточную ривьеру». Президент допустил возможность использования американских военных для реализации этого плана.

Позднее Трамп опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта ролик, демонстрирующий будущее Газы как современного города с пляжами и небоскребами, включая башню «Трамп Газа». В видео также показаны сам Трамп, танцующий в баре с полуобнаженной женщиной, и премьер-министр Нетаньяху, отдыхающий на пляже.