ПОЛИТИКА
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Английский станет официальным языком США
Трамп планирует подписать указ о наделении английского статусом, которого он прежде не имел
Английский станет официальным языком США
/ Reuters
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который сделает английский официальным языком страны, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что соответствующий документ будет издан в ближайшее время, однако точная дата пока не называется.

На федеральном уровне США никогда не имели официального языка, однако этот вопрос неоднократно поднимался в ряде штатов. Дискуссии вокруг роли английского в публичной жизни особенно обострялись в регионах с большим числом испаноязычного населения.

В Техасе, например, этот вопрос вызывал споры на протяжении десятилетий. В 2011 году один из сенаторов штата потребовал, чтобы правозащитник-иммигрант выступал на слушаниях только на английском. Для многих мексикано-американцев это болезненная тема, поскольку в середине XX века в школах их штрафовали за использование испанского.

Предстоящий указ Трампа, по мнению экспертов, может усилить напряженность в обществе и вызвать новую волну дебатов о правах национальных меньшинств в США.

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