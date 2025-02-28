Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который сделает английский официальным языком страны, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что соответствующий документ будет издан в ближайшее время, однако точная дата пока не называется.

На федеральном уровне США никогда не имели официального языка, однако этот вопрос неоднократно поднимался в ряде штатов. Дискуссии вокруг роли английского в публичной жизни особенно обострялись в регионах с большим числом испаноязычного населения.

В Техасе, например, этот вопрос вызывал споры на протяжении десятилетий. В 2011 году один из сенаторов штата потребовал, чтобы правозащитник-иммигрант выступал на слушаниях только на английском. Для многих мексикано-американцев это болезненная тема, поскольку в середине XX века в школах их штрафовали за использование испанского.

Предстоящий указ Трампа, по мнению экспертов, может усилить напряженность в обществе и вызвать новую волну дебатов о правах национальных меньшинств в США.