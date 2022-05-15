14 мая в Zorlu Center в Стамбуле впервые состоялось мероприятие «Платформа NEXT», инициированное Всемирным форумом TRT. В нем приняли участие около 750 молодых людей не только из Турции, но и из других стран.

Всемирный форум TRT, который проводится с 2017 года и за это время приобрел репутацию крупнейшей мировой площадки для обсуждения важных мировых событий и проблем, запустил новую платформу, на которой журналисты, ученые, члены неправительственных организаций и предприниматели, добившиеся значительных успехов в своей области, высказывают свое мнение и обмениваются идеями.

Деятельность Всемирного форума молодых лидеров TRT направлена ​​на обсуждение региональных и международных вопросов, особенно технологий и мира метавселенных, которые обсуждаются в присутствии высокопоставленных спикеров, профессионалов своего дела и других международных докладчиков.

Мероприятие включало панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по актуальным социальным, культурным и технологическим проблемам. Пункты повестки дня включали изменение климата, космический туризм, текущие технологические разработки и социально-политические последствия введения новшеств.

Во время выступления на сессии «Голос за планету: Молодежное климатическое движение» молодая экоактивистка Сие Бастида отметила: «Когда я смотрю в глаза взрослым, я хочу сказать им: «Я не хочу бояться за свое будущее». Я не хочу видеть 1,2 миллиона климатических беженцев в 2050 году. «Я не хочу, чтобы 90% земного шара были необитаемы»». В свою очередь Нишад Шафи отметил: «Причина, по которой мы начали Арабское молодежное климатическое движение, состоит в том, чтобы сделать голоса молодых людей в регионе услышанными. СМИ всегда фокусируются на западных климатических конференциях».

««NEXT» особенно нацелен на молодых лидеров, ученых, активистов, сотрудников неправительственных организаций, предпринимателей и журналистов, «которые выражают свое видение будущего и предлагают вдохновляющие решения для более инклюзивного мира, — сформулировал идею площадки генеральный директор медиахолдинга TRT Мехмет Захид Собаджи. — У молодых людей «свежий взгляд на сложные проблемы»».

Мехмет Захид Собаджи также принял участие в панельной сессии мероприятия и особо подчеркнул, что молодежная платформа — важная площадка, без которой невозможно обсуждение современных насущных вопросов: «NEXT — это платформа, которая объединяет молодежь и будущее. Когда молодежь и будущее объединяются, мы должны добавить к этому третью концепцию — концепцию надежды. Молодежь является важным ресурсом. Вот почему мы организовали NEXT, мы хотели принять во внимание мнения молодых людей. Потому что в природе молодежи есть творчество, воображение, новаторские идеи и динамизм. Если вы не включите этот динамизм, творческую мысль и новаторскую перспективу, вам будет гораздо труднее решать сегодняшние проблемы. Поэтому на этом мероприятии мы хотели сосредоточиться на идеях молодежи, которая использует технологии гораздо более творчески и более ориентирована на результат, чем предыдущее поколение, и мы хотели сделать молодежь частью этого процесса под патронажем Всемирного форума TRT».