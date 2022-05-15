О постепенном превращении Ли Кэцяна, премьера Госсовета КНР, в отдельный полюс власти, заявили источники Wall Street Journal в Пекине. По их словам, политик, долгое время находившийся в тени председателя страны Си Цзиньпина, доказал свою необходимость в условиях углубляющегося экономического спада, катализатором которого стала приверженность китайского руководства политике нулевой терпимости к COVID-19. Фигура номер два во властной иерархии пытается добиться смягчения жестких мер, которые остановили экономический рост.

Так, именно настойчивость Ли Кэцяна сыграла роль в решении Пекина отменить комплект запретов в технологическом секторе, в том числе тех, которые ограничивали использование мобильных приложений, облегчить кредитование застройщиков и покупателей жилья, а также принять меры, стимулирующие возобновление работы и производства в условиях новой вспышки заболеваемости. Отдельную роль сыграли его регулярные инспекционные поездки по стране. «Ли — движущая сила сдвига», — говорит один из источников Wall Street Journal.

Собеседники издания, близкие к механизму принятия решений в КНР, утверждают, что инициативы премьера Госсовета по снижению давления на экономику поддерживают некоторые видные члены Коммунистической партии Китая (КПК), которые обеспокоены тем, что «кормчий» слишком зациклен на соблюдении идеологических установок, берущих свое начало в социалистической концепции Мао Цзэдуна, вместо того, чтобы отдавать приоритет практическим мерам по обеспечению и стимулированию экономического роста.

Основная группа симпатизирующих Ли Кэцяну — официальные лица, связанные с Коммунистическим союзом молодежи, некогда могущественной структурой, которая потеряла свой вес в эпоху Си Цзиньпина.

Несостоявшийся преемник

Ли Кэцян занял пост премьера в 2013 году. Окружение описывает его как опытного, но осторожного политика, который стремится к либерализации рынка и руководствуется в большей степени прагматизмом, чем идеологией.

В молодости он изучал юриспруденцию в престижном Пекинском университете, а затем защитил докторскую по экономике. Во время учебы ему удалось попасть на вершину Коммунистического союза молодежи и дослужиться до члена секретариата ЦК этой организации. Уже тогда Ли Кэцян обладал репутацией сторонника экономических реформ.

В середине нулевых Ли занимал пост главы парткома провинции Ляонин и председателя постоянного комитета ее законодательного собрания. Там ему удалось реализовать проект «Пять точек в одной линии», суть которого сводится к объединению инфраструктуры портов Далянь, Даньдун и других в общую транспортную сеть с целью стимулирования товарооборота.

Так политик стал одним из фаворитов председателя страны Ху Цзиньтао, который также видел свою опору в Коммунистическом союзе молодежи. К 2012 года Ли Кэцяна наравне с Си Цзиньпином считали кандидатом на пост руководителя страны. Однако, по словам инсайдеров, сценарий с транзитом власти предотвратили представители «старой гвардии», отдававшие предпочтение Си. Особую роль сыграла родословная: он является сыном одного из ближайших соратников Мао Цзэдуна.

Уже на посту премьера Ли хотел перекроить модель развития Китая путем сокращения долговой нагрузки, оптимизации масштабных планов по государственным тратам и проведения структурных реформ. Эксперты Barclays Capital назвали его список приоритетов «ликономикой». Правда, и она не была безупречна: ее критиковали за отсутствие денежных и фискальных стимулов, а также отсутствие конкретики в том, что касалось плана структурных преобразований.

Обнуление роста

Сейчас китайская экономика испытывает на себе серьезное замедление на фоне восстановления жестких коронавирусных ограничений в Шанхае и других городах вдобавок к продолжающимся проблемам на рынке жилья. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе страны рухнул с 49,5 в марте до 47,4 в апреле. Именно этот показатель демонстрирует уровень деловой активности местных предприятий. Его снижение ниже планки в 50 пунктов отражает тенденцию на сокращение производственного сектора.

Новые ужесточения в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу уже дали негативный эффект за пределами Китая. Южнокорейский экспорт в КНР в апреле сократился на 3,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в результате чего рост совокупного экспорта упал до самого низкого уровня более чем за год. Аналогичные тенденции дали о себе знать в цепочках поставок из других стран Азии, которые обеспечивают Пекину приток таких важных товаров, как полупроводники и оборудование.

Максималистская линия страны на противодействие коронавирусной инфекции, которая отразила жесткость подходов Си Цзиьнпина, уже заставила инвестиционные банки и иностранных аналитиков ухудшить свои прогнозы по поводу экономического роста КНР. Так, есть уверенность, что ВВП Китая в текущем году упадет существенно ниже целевого показателя в 5,5%. Предположения варьируются в диапазоне от 3% до 4,5%.

Некоторые функционеры КПК полагают, что негативный эффект оказала и готовность «кормчего» считаться с амбициями России на украинском направлении. По их анонимным оценкам, такая линия поведения делает Пекин более изолированным на мировой арене, чем когда-либо за последние десятилетия. Антитезу действующему курсу этот круг разочарованных государственных деятелей видит в Ли, чье стремление к либерализации экономики, по предположениям, могло бы косвенно оживить отношения между КНР и США.

Расширить оппозицию

Люди, знакомые с внутрипартийными дебатами, говорят о растущем разочаровании авторитарным стилем управления Си внутри КПК. Это открывает окно возможностей для Ли Кэцяна и его сторонников. Анализ материалов китайских государственных СМИ, который провел редактор ежеквартального журнала China Leadership Monitor Минсинь Пей, свидетельствует, что в 2021 премьер Госсовета появлялся в заголовках изданий в 15 раз чаще, чем годом ранее.

Осенью КПК ждет XX съезд, на котором Си Цзиньпин попытается заручиться поддержкой в своем стремлении к третьему сроку. Основным вопросом в этом плане остается то, сможет ли он окружить себя плотными рядами лоялистов или ему придется уступить потенциальным критикам и обеспечить им место во власти, как это происходило в эпоху других лидеров.

Тем временем в марте следующего года истечет срок полномочий Ли Кэцяна. Несмотря на формальный уход, в его силах повлиять на процесс выбора следующего премьера Госсовета, говорят эксперты. Близкие к КПК люди утверждают, что цель человека номер два в китайском руководстве — поставить вместо себя такого премьера, который станет еще одним противовесом лидеру КНР и помешает ему консолидировать власть.

Си хотел бы видеть на этой должности Ли Цяна, главу Шанхайского горкома КПК, однако этот чиновник не раз становился предметом ожесточенной критики за низкую эффективность в борьбе со вспышками коронавируса в городе. Среди фаворитов Ли Кэцяна — Ван Ян, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, и Ху Чуньхуа, вице-премьер Госсовета, курирующий торговлю и иностранные инвестиции.

Не исключено, что и сам Ли Кэцян после завершения своего срока останется в каком-нибудь качестве в китайской политике, что продолжит усложнять жизнь действующему главе государства и стимулирует расширение центров власти в КНР.