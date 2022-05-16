«Мы понятия не имеем, откуда будем брать инвестиции» — признался 13 мая Александр Ларьяновский, управляющий партнер компании Skyeng, которая входит в топ-30 компаний Рунета с оценкой стоимости 280 миллионов долларов. Ларьяновский уверен, что в ближайшие 5-10 лет никакой российский стартап не сможет стать «единорогом», то есть получить рыночную оценку стоимости свыше 1 миллиарда долларов. Притом что всего полгода назад эксперты называли сразу несколько компаний с российскими корнями, которые претендуют на этот престижный статус.

Взлет перед падением

Похоже, интерес властей к венчурному рынку серьезно ослаб, писал в конце прошлого года РБК: «Многие госфонды продолжают работу, поскольку еще действуют их коммитменты. При этом новые фонды с госучастием почти не запускались в 2021-м».

Совершенно другая картина вырисовывалась параллельно. Ежегодное исследование «Венчурный Барометр» показало, что инвестиционная активность превзошла все ожидания инвесторов: 89% опрошенных управляющих фондов и бизнес-ангелов совершили новые сделки, причем почти треть участников исследования проинвестировали в 10 и более стартапов. По данным аналитической компании Dsight, объем венчурных сделок с российскими стартапами только в первом полугодии 2021-го вырос более чем в три раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достиг рекордного показателя в $1 млрд.

Хотя и в 2020-м с его жесткими локдаунами венчурный рынок в России стал одной из сфер, которая не только почти не пострадала от пандемии, но, по мнению экспертов, во многом получила преимущества от нее. Именно с того года в стране наблюдался бум и частных инвесторов: мосбиржа регулярно била рекорды по приросту брокерских счетов физлиц.

В итоге аналитики хором заключили, что последние несколько лет российский венчурный рынок переживал не просто рост, а гиперрост, который проявлялся как в увеличении количества и объема сделок, так и в увеличении числа частных инвесторов и инвестфирм.

Томительное ожидание

Сейчас же управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский делает неутешительный вывод, которым поделился с РБК: после 24 февраля российский венчурный рынок разрушен, компании не знают, где брать инвестиции.

«Пока мы пребываем в состоянии максимальной неопределенности, — уточняет Ларьяновский. — В первые дни спецоперации, 24–26 февраля, горизонт планирования уменьшился до нескольких часов. Сейчас он поднялся до недели. При этом еще в январе можно было мыслить категориями пяти лет».

Однако такое подвешенное положение не означает, что у инвесторов в России нет денег. В частности, и Skyeng, и ее потенциальные инвесторы заняли выжидательную позицию. Хотя бы потому, что спрос на английский в России будет расти, несмотря на разрыв с Западом.

Управляющий партнер онлайн-школы уверен, что страны, которые считаются теперь недружественными, вряд ли будут иметь какие-то интересы в РФ: «Что касается всего остального мира, Азия, например, будет выжидать, смотреть, потом где-то через полгода могут появиться решения (об инвестициях — прим. редакции)». Он констатирует, что в таких условиях придется рассчитывать только на собственные силы и самостоятельно финансировать свой рост.

Особенности российских инвестиций

Часть игроков русскоязычного венчура скорее всего уйдет с рынка — вымрет или переместится за рубеж, — прогнозировал уже в первые дни войны венчурный инвестор, основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьев. «Выживут самые диверсифицированные в плане географии, самые плотно вписанные в международное сообщество», — предполагал специалист.

Он объяснил, что венчурный рынок, пожалуй, самый интернациональный в сравнении с другими секторами: его представители имеют одну из самых тесных и прочных связей с внешним миром. «Текущие события только усилят тренд на географическую распределенность команд. И фонды, и стартапы будут вынуждены стать еще более распределенными, в максимально возможной степени оторванными от страны происхождения», — пояснял Соловьев.

Российский рынок, и правда, все больше интернационализировался и становился частью глобального: 63% русскоязычных венчурных инвесторов определяли себя как игроки международного рынка, а треть — инвестировали исключительно в международные стартапы. Поэтому для российских венчурных инвесторов волна русофобии и «нерукопожатности» несет риски невыхода из глобальных проектов с российскими корнями.

Еще одной значимой особенностью рынка венчурных инвестиций в России является то, что он очень молодой. На протяжении всей его двадцатилетней истории кризисы каждый раз отбрасывали его назад.

Тем не менее, даже несмотря на удачный прошлый год, эксперты уверяют: в России пока еще не было ни одного такого периода, который бы позволил реализовать потенциал, заложенный в индустрии. Они отмечают, что, к сожалению, кризисы случаются каждые шесть лет, а срок жизни венчурного фонда составляет от восьми до 10 лет.

Кстати, в первом квартале этого года объем венчурных инвестиций в российские проекты составил более $680 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период удивившего 2021-го, оценила Dsight. В конце марта — начале апреля эксперты аналитической платформы зафиксировали снижение и числа сделок, и оценок компаний. Во втором квартале Алексей Соловьев прогнозирует «травматическое падение» российского венчурного рынка.