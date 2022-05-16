Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич», о соответствующем решении сообщается на его сайте. Автомобили будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, национализированного столичными властями.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы, — написал Собянин. — Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич»». Автомобили будут собирать в партнерстве с КамАЗом.

Возрожденные «Москвичи» в перспективе станут электромобилями, пообещал мэр. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — пояснил он.

Минпромторг в конце апреля заявил о переходе российских активов Renault в госсобственность. Тогда доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.

В релизе Renault оценил стоимость своих активов €2,195 млрд. При этом сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — 1 рубль, заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. После заключения сделки стало известно, что 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех».

В Renault тогда решение о продаже назвали сложным, но необходимым. «Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, — говорил гендиректор Renault Group Лука де Мео.

Бренд объявил о приостановке деятельности в России в конце марта из-за войны в Украине. Подчеркивается, что сделка по национализации активов бренда, включая АвтоВАЗ и московский завод «Автофрамос», на котором теперь будут производить «Москвичи», подразумевает возможность обратного выкупа доли иностранным концерном.

После вторжения России в Украину и введения западных санкций автопроизводители начали сворачивать свою деятельность в стране. Так, General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota, Audi и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.