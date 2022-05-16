Семь стран — США, Тайвань, Канада, Япония, Южная Корея, Филиппины и Сингапур — создадут канал для обмена данными, закрытый от Китая и России. Об этом пишет Nikkei.

Система обмена информацией должна подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которые входят Россия и Китай, сообщает издание. Также к участию в ней в будущем могут быть привлечены не входящие в АТЭС страны, в том числе Великобритания и Бразилия.

Планируется, что в рамках новой системы будет создана структура передачи больших массивов данных, в том числе экономических, которая будет сопоставима по масштабам с соответствующими механизмами Европейского союза.

Систему будут использовать для расширения сетей электронной торговли и внедрения региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта, говорится в публикации.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс утверждал, что Вашингтон отказывается менять свою политику в отношении Тайваня и не поддерживает его независимость, придерживаясь политики единого Китая. «Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — говорил Прайс.

Ранее стало известно, что Белый дом разработал руководство по обмену разведывательной информацией с Украиной. В него вошли запрет на передачу данных о представителях военного командования России и целях за пределами Украины.

Согласно разработанному документу, США не могут предоставлять подробную информацию, которая «помогла бы лишить жизни» российское военное руководство, в том числе начальника Генштаба России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, хотя запрет не касается данных о российских офицерах, находящихся на территории Украины.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, власти США все же негласно решили не передавать Киеву информацию о местонахождении высшего офицерского звена и генералов. Запрет на передачу Украине информации о целях российских вооруженных сил за пределами страны связан с тем, что США не хотели бы стать «участником атак, которые Украина может осуществить на территории России».