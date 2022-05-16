ПОЛИТИКА
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NEXT от TRT World Forum собрал интеллектуалов и креативщиков со всего мира
Всемирно известные спикеры и эксперты в вопросах цифровизации приняли участие в специальном саммите NEXT, организованном TRT World Forum. Его участники обсудили главные мировые проблемы, начиная от изменений климата и заканчивая общественно-политическими волнениями. #trtнарусском #trtworldforum #trtworld #nextforum #next
NEXT от TRT World Forum собрал интеллектуалов и креативщиков со всего мира / Others
16 мая 2022 г.
Истории
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