NEXT от TRT World Forum собрал интеллектуалов и креативщиков со всего мира

Всемирно известные спикеры и эксперты в вопросах цифровизации приняли участие в специальном саммите NEXT, организованном TRT World Forum. Его участники обсудили главные мировые проблемы, начиная от изменений климата и заканчивая общественно-политическими волнениями. #trtнарусском #trtworldforum #trtworld #nextforum #next