В активах российских компаний оказались заморожены около $519 млн, принадлежащих жителям штата и города Нью-Йорк. Об этом сообщает The New York Post. Это произошло из-за того, что американские фонды, ответственные за инвестирование накопительной части пенсий учителей, полицейских, пожарных и других муниципальных работников Нью-Йорка, вложили деньги в акции 33 российских компаний.

Из вложенных средств примерно 133,3 млн были потрачены на ценные бумаги «Сбербанка», 22,7 млн — на акции «Лукойла», 14,2 млн — «Норникеля», 6,4 млн — «Газпрома», а 4,6 млн — «Роснефти».

Однако после вступления в силу санкций против России, связанных с войной в Украине, российские власти запретили брокерам продавать активы иностранных инвесторов, из-за чего они и оказались заморожены на российском фондовом рынке.

Так как уже на следующий день после вторжения в Украину акции российских организаций рухнули, за день вложения нью-йоркцев потеряли в цене около $100 млн, а нынешнюю стоимость активов подсчитать сейчас не представляется возможным, сообщает издание.

«Рынок [в России] остается закрытым для всех иностранных инвесторов, — отметила представитель нью-йоркского казначейства Шакуана Чейнфилд. — Серьезность введенных санкций мешает нашему доступу к российским системам безопасности. Учитывая этот контекст и постоянно меняющуюся ситуацию на российском рынке, точная оценка этих активов в настоящий момент невозможна».

По состоянию на 1 марта общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк располагал российскими ценными бумагами на сумму около $110,8 млн, и $519 млн, принадлежащие нью-йоркцам — это лишь 0,1% от общей суммы накоплений, которыми управляют городские пенсионные системы.

Ранее The Moscow Times со ссылкой на аналитику «Локо-Инвест» заявило, что 75% российской экономики зависит от стран, которые Кремль признал «недружественными». Прямые иностранные инвестиции в Россию на три четверти были обеспечены ими, и на конец прошлого года их вложения в российскую экономику достигали $379 млрд. При этом наиболее значимым участие инвесторов из недружественных стран оказалось в секторах экономики, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости.

В числе прочего речь шла о добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности (около 20% от суммы всех основных фондов), в российской торговле доля «недружественных» иностранцев составляла 80%, финансах — 70%, научно-технических отраслях — 40%, а в импорте машин и оборудования — 55%.