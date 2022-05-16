В Москве началось рассмотрение дела бывшего вице-премьер Совета министров ОРДО (отдельных районов Донецкой области) Александра Тимофеева, пишет «Коммерсант».

Один из главарей сепаратистов обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 УК, часть 4 статьи 159 УК). По информации следствия, Тимофеев совершил подлог, подделав письмо от директора ФСБ Александра Бортникова. С помощью него он вымогал $4,5 млн у экс-главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака, обещая ему прекращение уголовного дела о хищении 1,8 млрд руб. у компании «ВЭБ-лизинг».

Тимофеев и его знакомый предприниматель Игорь Сосновский якобы узнали о деле Шпака в 2020 году, когда сам Шпак скрывался от российских следователей в Украине. Тогда Сосновский связался со Шпаком в Telegram и предложил помочь с уголовным делом, для чего и было изготовлено подложное письмо от Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву. В поддельном документе глава ФСБ якобы просил полицию о содействии в проверке «Рэйлтрансхолдинга». После этого Тимофеев и Сосновский запросили $500 тыс. за организацию еще одного письма от Бортникова Колокольцеву, в котором дело бы попросили передать в следственное управление спецслужбы. Еще за $4 млн они обещали способствовать отмене международного розыска и прекращению дела Шпака. Шпак не поверил им и обратился в ФСБ.

После этого весной 2021 года Сосновского задержали в Москве при получении меченых денег. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на Тимофеева, назвав его организатором преступления, после чего суд приговорил предпринимателя к трем годам условно с таким же испытательным сроком.

Арестованный Тимофеев отказывался признавать свою вину и заявил, что его оклеветали, после чего попросил отправить его на войну в Украине. «Ознакомившись с материалами уголовного дела, мы убедились, что оно построено на домыслах Игоря Сосновского. Генерал не раз просил прекратить дело и отправить его в Украину в составе вооруженных сил России. Он просто рвался в бой, однако вместо этого предстанет перед Хорошевским райсудом, где нам и предстоит повоевать», — рассказывал адвокат Дмитрий Дорохин. Тимофеев имеет специальное звание генерал-майора и звезду Героя — высшую награду ОРДО.