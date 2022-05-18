ПОЛИТИКА
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В Мексике кит перевернул лодку с туристами
В Мексике два человека пострадали в результате столкновения кита с туристическим катером. Очевидцы рассказали, что лодка завалилась на бок и чуть не перевернулась. Следить за серыми китами в Мексике — популярное развлечение для туристов. В стране существует список бухт и портов, где наблюдение за животными разрешено властями страны. #мексика #кит #trtнарусском
В Мексике кит перевернул лодку с туристами / Others
18 мая 2022 г.
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