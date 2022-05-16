Ливень из горящих снарядов обрушился на «Азовсталь»

В социальных сетях появилось видео, на котором снаряды ливнем летят на территорию завода «Азовсталь», где укрываются несколько сотен украинских военных. Российская сторона сообщает, что при обстреле были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых достигает 2-2,5 тыс. градусов. Киев заявляет, что Россия применила «зажигательные или фосфорные бомбы». #trtнарусском #Азовсталь #Мариуполь #осада