19 мая в РФ готовятся отметить 100-летие Всесоюзной пионерской организации: в разных регионах страны пройдут мероприятия (выставки в Ростовской области, празднества с перекрытием дорожного движения в Санкт-Петербурге, торжественный сбор и игры в «Зарницу» в Московской области и др.). В преддверии круглой даты появились сообщения о том, что в России собираются официально создать аналог пионерского движения — 19 мая, на «Большом школьном пикнике», куда съедутся более тысячи детей из 85 регионов страны. Инициативу поддержал, и по сути давно, лично президент России.

Перехват повестки

«Нужно сделать незабюрокраченным образом, чтобы сверху не было навязано. Это должно идти изнутри, снизу, а задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать», — приводит «Московский комсомолец» слова Владимира Путина, сказанные еще в апреле. Тогда на встрече с президентом школьница из Севастополя Диана Красовская заявила, что «было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло».

По информации издания, которое ссылается на источники, Министерство просвещения уже разослало рекомендации, которые есть в проекте возрождения аналога пионерии. Собеседники газеты также отметили, что родители и учителя наверняка одобрят эту идею, поскольку сами были пионерами и ностальгируют по тому движению.

«У Всесоюзной пионерской организации надо взять самое лучшее. Любовь к своей Родине, уважение к товарищам, стремление быть первым и лучшим, помогать нуждающимся. Кто может быть против этого?» — сказали инсайдеры «МК».

Примечательно, что день рождения пионерии всегда ассоциировался с КПРФ — даже в постсоветское время. Традиционно 19 мая Геннадий Зюганов участвовал в торжественных линейках, повязывал галстуки и призывал к возрождению пионерской организации, чтобы дети имели правильную гражданскую закалку. «Человек формируется на глазах и духовно, и нравственно, понимает, что он живет в великой стране с уникальной историей», — объяснялон необходимость обращения к советскому опыту. Получается, теперь эту инициативу перехватил Кремль.

Пионерские законы

Но почему в качестве объединяющего детей движения сейчас выбирается именно пионерия? В России ведь много детских организаций, в том числе патриотической направленности. Эксперты считают так: сильной стороной пионерии являлась работа на базе школ, что позволяло обеспечить максимально широкий охват детской аудитории. Сейчас это будет весьма кстати.

Тем более что в некоторых образовательных учреждениях России пионерию уже возродили и довольно радикально — по-коммунистически. Например, в Волгограде четвероклассников в пионеры принимают по советской традиции — в день рождения Владимира Ленина, 22 апреля. «Никакой политической составляющей тут нет, это просто дань традиции», — уверяет председатель Волгоградской областной пионерской организации Наталья Говорова. По ее данным, в школах региона больше 3,5 тысячи «красных галстуков».

При этом Говорова давно настаивает: «Сегодня пионер не обязан вступать в КПРФ». Она же рассказала торжественный ритуал приема, который соблюдался последние несколько лет в Волгограде и который может стать основой для того, что будет теперь по всей стране. На линейку приглашаются почетные гости, ребята стоят с согнутой в локте рукой, на которую вешается галстук. «Они выслушивают текст торжественного обещания, повторяют его. Затем ребятам повязывается галстук», — описала ритуал Говорова.

«Современный пионер обещает «горячо любить свою Родину, дорожить ее историей, культурой, природой, обещает выполнять пионерские законы, беречь и хранить честь своего пионерского галстука и нашего Красного знамени», — уточнила специалист, патетично отметив, что многие из школьников меняются на глазах после вступления в ряды организации.

«Юнармия» не убедила

Интересно, что советская пионерия многое заимствовала у скаутизма, запрещенного в советской России в начале 1920-х: в частности, это девиз «Всегда готов!», игровые формы воспитательной работы с детьми, разделение на отряды, институт вожатых, элементы символики. После распада Советского Союза пионерская организация как государственный институт перестала существовать.

Получается, его нет в стране порядка тридцати лет. «И вот что кажется мне странным: как могло такое случиться, что за все это время не пришла на смену попранной пионерии какая-либо другая молодежная организация?» — удивлялась несколько лет назад блогер Полина Челпанова.

Она писала: «Жаль, что новая Россия так и не придумала никакой альтернативы организации, объединяющей детей! Неужели не хватает времени у новых российских политиков с их армиями профессиональных пиарщиков, имиджмейкеров и прочих разработчиков разных политических концепций на создание и продвижение новой, современной молодежной организации?». Видимо, сейчас время нашлось. Но найдутся ли приемлемые формы работы с подрастающим поколением — без перегибов и без фанатизма?

Согласно многочисленным опросам, пионерия в целом ассоциируется у возрастных россиян «с чем-то хорошим, добрым, светлым, с детством». В 2020-м применение советского опыта патриотического воспитания одобряло 69% всех опрошенных, против высказались 24%, затруднились с ответом 7%. Однако среди молодежи против реанимации советского опыта выступало 50% респондентов, за — 40%, затруднялись с ответом 10%. Большинство молодежи не желает, чтобы их детей воспитывали по-советски, хотя, вероятно, не в полной мере отдает себе отчет в том, что это было за воспитание.

Властям с введением санкций и дальнейшей изоляцией страны, вероятно, ничего больше не остается, как в очередной раз искать некие скрепы, хотя современная и не особо успешная «Юнармия» — это, по сути, и есть пионерия, о существовании которой, правда, не каждый среднестатистический россиянин знает.

Советские дети пели «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама»: будут ли актуальны эти слова в новой, милитаризованной российской реальности? Если в том же 2020-м целую бурю возмущений родителей вызвало задание из учебника по литературному чтению для четвертого класса, в котором 10-летние дети должны были написать «письмо отцу на фронт».

Аналитики, а также общественные деятели давно говорят, что воспитание патриотизма отдельным школьным предметом — невозможно: это советская идея, которая устаревает с каждым годом даже технологически. Подвести российский патриотизм сейчас может и то, что он всегда был преимущественно негативным, то есть преследовал «борьбу с врагом», и в меньшей степени позитивным — занимался, например, строительством страны, заключаютроссийские же эксперты.