Примерно треть гостиниц и гостевых домов в аннексированном Крыму могут не открыться летом из-за падения спроса, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, интерес туристов к отдыху на полуострове упал из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где идет война.

Падением спроса в пик сезона напуганы многие крымские отельеры, которые ждут сокращения прогнозируемой загрузки на лето до 30–40%. Снижать цены на номера они при этом не могут из-за ощутимой инфляции.

Как рассказала «Коммерсанту» представитель Tvil.ru Оксана Шустикова, работу не возобновят отели на 50–60 номеров, что составляет 20–30% от всего номерного фонда Крыма.

По словам директора «Тур Этно» Андрея Пылова, перенос сроков открытия сезонных объектов с конца апреля на конец мая является массовым явлением в Крыму. Он также допустил, что некоторые объекты решат отказаться от работы в этом сезоне.

Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная рассказала изданию, что опасения по поводу нового сезона у отельеров возникли из-за ситуации на майских праздниках, когда загрузка средств размещения составила всего 10–15%. Нынешняя прогнозируемая загрузка на лето составляет 30–40%, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80%, подчеркнула она, кроме того, часть существующих бронирований может быть отменена.

По словам представителя туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, динамика бронирований туров в Крым на лето действительно стала низкой. Это подтверждает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, который отметил, что спрос ны крымские отели теперь ниже, чем на гостиницы Краснодарского края.

По информации источника «Коммерсанта» на туристическом рынке, продажи летних туров в Крым в реальности упали на 85% по сравнению с прошлым годом (другой собеседник рассказал о падении на 50–55%).

Из-за низкого спроса отельеры уже были вынуждены скорректировать цены на летний отдых, однако дальше снижать цены из-за высокой инфляции они не могут. «Из-за этого увеличились затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу», — подчеркнула Возная.

Проблема с транспортной доступностью полуострова в этом сезоне в первую очередь связана с закрытием аэропорта Симферополя. По словам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, в то время как аэропорт обслуживает 6–7 млн человек в год. Из регионов Урала и Сибири поездка в Крым на поезде займет несколько дней, что неудобно туристам, отметил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что отельерам в регионах на юге России приходится снижать цены на 15-45%, чтобы привлечь туристов. Снижение спроса связала с сокращением числа рейсов на юг и общей тревожностью, царящей в стране из-за вторжения в Украину.