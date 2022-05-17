В столице Татарстана проходят ежегодные Дни тюркского кино, которые в этом году были инициированы генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, сообщает IslamNews. Он назвал мероприятие очень важным шагом не только в развитии кинематографа тюркских стран, но и в укреплении сотрудничества между народами.

«У тюркского мира очень много общего — у нас схожие язык, культура, религия, — отметил генконсул. — И поэтому в фильмах, которые мы будем смотреть, мы будем находить что-то близкое для себя. И таким образом, другие будут делиться этим с вами».

На церемонии открытия фестиваля, которая состоялась 13 мая, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала, что впервые Дни тюркского кино прошли в 2018 году, а в 2021 в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино они были представлены отдельной секцией «Тюркский мир». По ее словам, на этот раз организаторы фестиваля решили собрать лучшие фильмы, которые были показаны в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино.

«Каждая из картин удостоена крупных наград. К примеру, казахстанский фильм «Схема» — обладатель гран-при Берлинаре, а картина из Узбекистана «2000 песен Фариды» была выдвинут на Оскар, — напомнила она. — Несколько престижных премий имеют фильмы «Озеро» (Кыргызстан), «Холод Каландара» (Турция) и «Надо мною солнце не садится» (Якутия, Россия). География побед фильмов Дней тюркского кино не имеет границ — здесь премии от Страны восходящего солнца до берегов Лос-Анжелеса».

Айтуганова отметила, что «кино воспитывает, объединяет и может стать одним из способов познакомить мир с тюркским языком и обычаями наших народов». Посетивший мероприятие первый секретарь Генкосульства Узбекистана Камол Давронов рассказал о сотрудничестве Ташкента и Казани в сфере киноискусства. «В рамках сотрудничества был создан художественный фильм «Сумбуль», у нас часто проходят Дни татарстанского кино, а в Татарстане Дни узбекского кино, — напомнил он. — Надеюсь, на этом наше сотрудничество не закончится, а приобретет новые форматы».

Фильмом-открытием фестиваля стала турецко-японская картина режиссера Митсутоши Танака «Эртугрул 1890», в которой рассказывается о крушении турецкого фрегата «Эртугрул» у берегов Японии в 1890 году и об эвакуации японских граждан из Ирана в 1985 году. Также в ходе фестиваля запланирован показ турецкого фильма «Холод Каландара», повествующего об отношениях между природой, животными и людьми.

Турецкая кинолента «Невеста», признанная Ассоциацией кинематографистов Анкары одним из 10 лучших турецких фильмов, получила три награды, включая лучший фильм на V Международном кинофестивале «Golden Boll» в Адане. Она рассказывает о молодой женщине, которая переезжает с мужем и больным ребенком в Стамбул. Также семейным отношениям посвящена турецкая драма 2012 года Рашита Челикезера «Джан», в центре сюжета которой история супружеской пары, которая решает завести ребенка. Обе ленты казанцы имеют возможность увидеть в эти дни.

Представлены на фестивале и фильмы других стран. «Схема» из Узбекистана Фархата Шарипова является второй частью трилогии нашумевшего «18 килогерц» и рассказывает о жизни подростков. Представители Узбекистана представят также фильм «2000 песен Фариды» Йолкина Туйчиева, который рассказывает историю мужчины, чья семейная жизнь оказывается на грани краха, когда он решает взять себе четвертую жену.

Татарстан на фестивале представлен лентой «Я по тебе скучаю» Марины Мусиенко и Натальи Панкратовой, посвященной теме подвига, мужества и бытового героизма жителей республики. Также на фестивале будут представлены якутские, хакасские и азербайджанские фильмы.