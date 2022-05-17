В столкновениях в Иерусалиме пострадали более 70 палестинцев

71 человек получил ранения во время столкновений, которые вспыхнули в Восточном Иерусалиме, сообщает Палестинский Красный Полумесяц. Волнения произошли на похоронах Валида аль-Шарифа, который пострадал во время рейда полиции в священную мечеть Аль-Акса в минувший Рамадан. Израильские силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Палестинские СМИ сообщают, что более 50 человек были задержаны. #trtнарусском #израиль #палестина #иерусалим #столкновения