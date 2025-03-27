ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Путин: американцы не шутят насчет Гренландии
Президент России прокомментировал притязания США на арктический остров и выразил обеспокоенность милитаризацией Крайнего Севера
Путин: американцы не шутят насчет Гренландии
/ Reuters
27 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что намерения США по установлению контроля над Гренландией являются «серьезными» и связаны с давними геополитическими интересами Вашингтона в Арктике. Выступая на форуме в Мурманске, он отметил: «Это не экстравагантная риторика новой администрации. У США действительно серьезные планы по Гренландии, имеющие исторические корни».

Путин отметил, что идея аннексии Гренландии у США появилась еще в XIX веке в период президента Эндрю Джонсона. «Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», — сказал он, напомнив о двух других попытках — уже в течение XX века.

Хотя вопрос принадлежности Гренландии, по его словам, касается «двух конкретных государств» и напрямую Россию не затрагивает, Москва обеспокоена растущей активностью НАТО в Арктике. Путин упомянул «новобранцев» альянса — Финляндию и Швецию.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — отметил российский президент.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us