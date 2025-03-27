Президент России Владимир Путин заявил, что намерения США по установлению контроля над Гренландией являются «серьезными» и связаны с давними геополитическими интересами Вашингтона в Арктике. Выступая на форуме в Мурманске, он отметил: «Это не экстравагантная риторика новой администрации. У США действительно серьезные планы по Гренландии, имеющие исторические корни».

Путин отметил, что идея аннексии Гренландии у США появилась еще в XIX веке в период президента Эндрю Джонсона. «Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», — сказал он, напомнив о двух других попытках — уже в течение XX века.

Хотя вопрос принадлежности Гренландии, по его словам, касается «двух конкретных государств» и напрямую Россию не затрагивает, Москва обеспокоена растущей активностью НАТО в Арктике. Путин упомянул «новобранцев» альянса — Финляндию и Швецию.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — отметил российский президент.