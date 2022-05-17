ПОЛИТИКА
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Эрдоган прокомментировал возможное вето на вступление Финлянции и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отказ страны поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной стало отсутствие у Стокгольма и Хельсинки четкой позиции в отношении террористических организаций и ранее введенные против Анкары санкции. Турция требует отказаться от такой политики, в противном случае речь идет о праве вето. Турция входит в Альянс с 1952 года. Ее армия считается второй в НАТО по боевому потенциалу. #Эрдоган #Турция #НАТО #альянс
Эрдоган прокомментировал возможное вето на вступление Финлянции и Швеции в НАТО / Others
17 мая 2022 г.
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