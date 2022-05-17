ПОЛИТИКА
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Жены и матери мобилизованных в «ЛНР» требуют вернуть их домой
Жены и матери мобилизованных в так называемой «ЛНР» вышли на протесты с требованием к главарям самопровозглашенного образования вернуть мужчин домой. По словам женщин, после поражения в Харьковской области солдат не выпускают ни на территорию РФ, ни к границам ОРДЛО. По их словам, среди них много раненых. #trtнарусском #бунт #мобилизация #ОРДЛО
Жены и матери мобилизованных в «ЛНР» требуют вернуть их домой / Others
17 мая 2022 г.
Истории
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