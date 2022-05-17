Жены и матери мобилизованных в «ЛНР» требуют вернуть их домой

Жены и матери мобилизованных в так называемой «ЛНР» вышли на протесты с требованием к главарям самопровозглашенного образования вернуть мужчин домой. По словам женщин, после поражения в Харьковской области солдат не выпускают ни на территорию РФ, ни к границам ОРДЛО. По их словам, среди них много раненых. #trtнарусском #бунт #мобилизация #ОРДЛО