ПОЛИТИКА
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Латинский патриарх осудил действия полиции во время похорон журналистки Al Jazeera в Иерусалиме
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла осудил насилие со стороны израильских правоохранителей во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле. 13 мая во время нападения полиции на участников процессии гроб с телом едва не упал на землю. Абу Акле застрелили 11 мая, когда она освещала рейд израильской армии в Дженине. #trtнарусском #Израиль #Палестина #патриарх
Латинский патриарх осудил действия полиции во время похорон журналистки Al Jazeera в Иерусалиме / Others
17 мая 2022 г.
Истории
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