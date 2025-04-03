Мировые лидеры выступили с жесткой критикой новых пошлин Дональда Трампа. Китай, Евросоюз, Япония и другие страны пообещали принять ответные меры, предупредив, что торговая война ударит по миллионам людей.

Пекин потребовал немедленно отменить тарифы и пригрозил «решительными мерами» для защиты своих интересов.

«Торговые войны не приносят победы, а политика протекционизма ведет в тупик», — заявили в китайском Минторге.

Даже союзники США выразили возмущение. «Это не поступок друга», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Японский министр торговли Едзи Мото пообещал «быстрый и жесткий ответ». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что «последствия будут разрушительными» — Евросоюз готовит жесткий ответ США. В Брюсселе разрабатывают новые тарифы против американского автопрома, сельского хозяйства и технологий.

Трамп ввел 10% пошлины для большинства стран, но, как ни парадоксально, против ключевых партнеров Америки задействуют наиболее жесткие тарифы. Япония столкнется с 24% пошлинами, Южная Корея — с 25%, Тайвань — с 32%, а ЕС — с 20%. Китай стал главной мишенью: Вашингтон поднял тарифы на его товары до 54%. Пекин уже заявил, что разрабатывает ответные меры, которые «больно ударят по экономике США».

При этом некоторые страны все же надеются на переговоры. Фон дер Ляйен признала, что торговая система требует реформ, но заявила, что политика Трампа только усугубляет кризис.

Канада и Мексика пока избежали новых пошлин, но лишь потому, что по ним ударили первыми — еще в марте Трамп ввел против них 25% тарифы. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ответить контрмерами, а президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что в ближайшие дни представит «комплексную экономическую стратегию».

Бразилия также изучает пути возмездия. В частности, страна думает подать жалобу в ВТО и ввести зеркальные пошлины.