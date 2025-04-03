ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Как мир будет мстить Трампу?
Почти все мировые лидеры — от глав ЕС и Японии до Китая и Бразилии — раскритиковали торговую войну Трампа
Как мир будет мстить Трампу?
Дональд Трамп / Reuters
3 апреля 2025 г.

Мировые лидеры выступили с жесткой критикой новых пошлин Дональда Трампа. Китай, Евросоюз, Япония и другие страны пообещали принять ответные меры, предупредив, что торговая война ударит по миллионам людей.

Пекин потребовал немедленно отменить тарифы и пригрозил «решительными мерами» для защиты своих интересов. 

«Торговые войны не приносят победы, а политика протекционизма ведет в тупик», — заявили в китайском Минторге.

Даже союзники США выразили возмущение. «Это не поступок друга», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Японский министр торговли Едзи Мото пообещал «быстрый и жесткий ответ». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что «последствия будут разрушительными» — Евросоюз готовит жесткий ответ США. В Брюсселе разрабатывают новые тарифы против американского автопрома, сельского хозяйства и технологий.

Трамп ввел 10% пошлины для большинства стран, но, как ни парадоксально, против ключевых партнеров Америки задействуют наиболее жесткие тарифы. Япония столкнется с 24% пошлинами, Южная Корея — с 25%, Тайвань — с 32%, а ЕС — с 20%. Китай стал главной мишенью: Вашингтон поднял тарифы на его товары до 54%. Пекин уже заявил, что разрабатывает ответные меры, которые «больно ударят по экономике США».

При этом некоторые страны все же надеются на переговоры. Фон дер Ляйен признала, что торговая система требует реформ, но заявила, что политика Трампа только усугубляет кризис.

Канада и Мексика пока избежали новых пошлин, но лишь потому, что по ним ударили первыми — еще в марте Трамп ввел против них 25% тарифы. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ответить контрмерами, а президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что в ближайшие дни представит «комплексную экономическую стратегию».

Бразилия также изучает пути возмездия. В частности, страна думает подать жалобу в ВТО и ввести зеркальные пошлины.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us