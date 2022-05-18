Власти Швеции и Финляндии так и не ответили на запрос Турции об экстрадиции сторонников террориста Фетхуллаха Гюлена и террористической сепаратистской организации РПК. Как отметили власти страны, Соответствующего ответа Министерство юстиции ждало в течение последних пяти лет в соответствии с решением суда.

Оно требовало от правительства Финляндии экстрадиции 12 человек, задействованных в террористических организациях, в том числе шести членов террористической организации Гюлена и шести членов РПК. Также был направлен и запрос правительству Швеции, по которому Турция потребовала выдать 21 человека, обвиняемого в террористической деятельности, в том числе десяти членов течения Гюлена и 11 членов РПК.

Однако Хельсинки и Стокгольм ответили отказом на запрос об экстрадиции 19 лиц, в отношении еще пяти под разными предлогами ответ выдан не был. По делу двух террористов в Финляндии и семи в Швеции еще продолжаются судебные расследования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что не поддержит принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Претензии турецких властей ко вступлению этих государств в Альянс связаны с тем, что они дают убежище террористам и сепаратистам. Так, на пресс-конференции 16 мая Эрдоган назвал Швецию рассадником террористических организаций.

«Ни в одной из этих стран нет четкого и ясного отношения к террористическим организациям. Как мы можем им доверять?» — отметил он. Правительство Эрдогана также обещало блокировать принятие заявок на вступление в НАТО от тех стран, которые ввели санкции против Турции.

Гюлен, чьи сторонники укрываются в Швеции и Финляндии, обвиняется в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда в результате путча в Турции погиб 251 человек, с того момента 15 июля в стране проходитдень памяти погибших.