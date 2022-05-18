В Конье, Турция, 20 мая начнется 14-й международный фестиваль тюркоязычных театров «Тысяча вздохов, один голос», пишет «Анадолу». Директор Государственного театра Коньи Яшар Озбоз рассказал, что в этот раз в нем примут участие театральные коллективы из шести стран, в том числе из Нидерландов, Азербайджана и Косово, а зрители увидят восемь постановок.

Помимо этого, в рамках фестиваля перед Государственным театром Коньи выступят музыканты и состоятся танцевальные представления, в которых примут участие 125 артистов. Спектаклем-открытием станет «Profesyonel» («Профессионал»), который будет представлен Стамбульским государственным театром.

Почти одновременно начался 12-й международный театральный фестиваль государственных театров Антальи, где «Профессионал» стал спектаклем-закрытием. Мероприятие в Анталье открылось комедией «Чимри» по произведению Мольера, поставленной Государственным театром Анкары. На спектакле был аншлаг, все билеты на него были выкуплены заранее.

В мероприятии принимают участие государственные театры Стамбула, Анкары, Антальи, Эрзурума, Коньи, а также гости из Грузии, Италии и Косово. В ходе мероприятия директор Государственного театра Антальи Алпай Аксум вышел на сцену и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля.

Ранее немецкое отделение Международного объединения писателей PEN выступило с призывом не отказываться от покупки книг русских литераторов или постановки театральных пьес российских драматургов из-за войны России в Украине. Такой «литературный» бойкот ударил бы «и по их мужественным коллегам в России, которые выступают против войны [в Украине]», посчитали представители объединения.

«Если мы позволим себе отвлекаться на такие вещи, обобщать и сеять враждебность против русских, безумие восторжествует, а здравый смысл и человечность потерпят поражение», — отметили в PEN. В конце заявления представители организации процитировали слова ее президента Дениза Юцеля: «Пушкин, Толстой или Ахматова – не враги. PEN поддерживает всех людей, которые хотят жить с миром, свободой и достоинством».