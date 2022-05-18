В день Россия тратит на войну с Украиной в среднем около 21 млрд руб., сообщает Русская служба The Moscow Times со ссылкой на официальные данные Минфина. Так, в апреле специальная военная операция обошлась федеральному бюджету в 628 млрд руб., столько было заложено на статью «национальная оборона». Это следует из отчета ведомства о предварительной оценке исполнения казны.

Ежедневные затраты России на ведение военных действий сопоставимы с годовым бюджетом небольших регионов, к примеру, Калмыкии (20,9 млрд в 2021 году) или Еврейской автономной области (15,4 млрд в 2021 году).

Также расходы РФ на «национальную оборону» выросли вдвое по сравнению с последними довоенными месяцами, отметили The Moscow Times. В январе текущего года на военные нужды правительство потратило лишь 233,7 млрд рублей, а в апреле прошлого — 275 млрд.

По мнению журналистов, вести войну для России становится все дороже по мере того, как «наступление российской армии буксует, потери множатся, а планы молниеносного блицкрига приходится сдавать в утиль». Так, в феврале на фоне подготовки военной кампании, переброски техники и сил к границам расходы выросли относительно января на 136 млрд руб. — до 369 млрд. В марте же, когда наступление вошло в активную фазу, расходы были увеличены еще на 81 млрд руб. — до 450 млрд, а в апреле — еще на 178 млрд руб.

В итоге с начала года Москва потратила по военным статьям 1,681 трлн руб. Эти расходы втрое превышают траты на такие статьи бюджета, как образование (517 млрд руб.) и здравоохранение (615 млрд руб.). Они также в десять раз больше, чем расходы на охрану окружающей среды (167 млрд руб.).

Между тем, РФ продолжает получать приток налогов от торговли сырьем в объеме более 1 трлн руб. в месяц, однако «резкий рост военных расходов и падающая экономика уже заставляют бюджет трещать по швам», считают авторы публикации. Так, в апреле Минфином был зафиксирован первый с начала года дефицит бюджета, когда доходы правительства оказались меньше расходов на 262,3 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что по итогам 2022 года сверстанный с профицитом бюджет уйдет в глубокий минус, а дефицит казны составит около 1,6 трлн руб.

Ранее TRT на русском писало том, что из-за российско-украинской войны миру, а в особенности африканским странам, может угрожать голод из-за нехватки зерна. На Россию и Украину приходится более трети глобального объема экспорта зерновых, а их общая доля по мировому экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 19%, 14% и 4% соответственно. Тогда руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прогнозировал, что «в результате запрета экспорта мировые цены на продукцию сельхозсектора могут вырасти на 50–100%».