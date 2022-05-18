Силовые структуры Словакии задержали экс-главу Минюста и председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина. Он на своей странице в Facebook выразил поддержку действиям российского президента Владимира Путина в Украине, сообщил братиславский телеканал Markiza.

По информации телеканала, после вторжения России в Украину в конце февраля Гарабин написал: «В связи с событиями в Украине я поступил бы точно так же, как Путин».

Дело против бывшего чиновника потребовали завести депутаты Национального совета Словакии Андрей Станчик и Кристиан Чековский, которые посчитали, что Гарабина нужно привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти по национальному или расовому признаку. Его обвиняют в поддержке экстремизма. После дачи показаний экс-министра отпустили из полиции.

«В настоящее время мы проводим проверочные действия. Мы предоставим больше информации, как только позволит процессуальная ситуация», — заявили силовики.

Штефан Гарабин был председателем Верховного суда Словакии в течение двух сроков (1998–2003 и 2009–2014 годы), а с 2006 по 2009 год занимал пост министра юстиции республики. В 2019 году Гарабин баллотировался на пост президента Словакии.

Ранее, 10 мая лидер словацкой парламентской оппозиционной партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины.

Он заявил, что то, о чем говорит Владимир Зеленский, наносит ущерб интересам его страны. Фицо раскритиковал украинского президента, в частности, за слова о том, что поставки нефти и газа в Словакию из России могут быть им остановлены.

«Украине нужна европейская перспектива», — отметил в то же время тогда в своем выступлении депутат парламента Андрей Станчик из консервативной партии «Обыкновенные люди». Они раскритиковали ту часть оппозиции, которая либо не пришла на выступление Зеленского, либо ушла во время его выступления.