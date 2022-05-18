На торжественной церемонии на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Свердловской области настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил эшелон танков Т-90М «Прорыв», впоследствии отправленный в Москву, сообщает РИА «Новости». Позже они были перебазированы в зону боев в Украину.

«Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие, — заявил протоиерей. — Чтобы помощь, благословение, защита Божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощи и защиты».

После церемонии освящения в танки вложили рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы. Церемония отправки боевых машин проходила под марш «Прощание славянки», пишет«Украина.Ру». Лидер молодежной организации «Уралвагонзавода» Иван Кукарцев назвал вложенные иконы и рисунки «символами поддержки российским воинам, знаком уважения и веры в их мужество».

Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. По словам производителя, боевая машина наиболее приспособлена к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что не планируют отказываться от благословения оружия. «Почему-то у нас какая-то часть церковного сообщества вдруг решила увидеть в этом проблему», — сказал тогда советник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения протоиерей Михаил Васильев. До этого с предложением не освящать оружие массового поражения выступил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

После вторжения России в Украину РПЦ предложили исключить из Всемирного совета церквей — организации, которая объединяет 330 церквей, конфессий и общин, представляющих около 400 млн христиан в 100 странах мира. Помимо РПЦ, в его состав входят и другие поместные православные церкви, за исключением Сербской и Грузинской. После этого РПЦ предписала за каждой литургией возглашать молитву, в которой есть слова, обращенные ко Христу: «Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни».