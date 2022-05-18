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Украинские спасатели вытащили из-под завалов 9-летнего мальчика
В результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Бахмуте Донецкой области ранения получил 9-летний ребенок. На кадрах видно, как спасатели приводят его в чувство после извлечения из-под завалов. Мальчика доставили в больницу. Ранения получили также еще один ребенок и мужчина. Снаряд, попавший в дом, разрушил все квартиры в одном из подъездов. #trtнарусском #Украина #Россия #Бахмут #нетвойне #stopwar #война
Украинские спасатели вытащили из-под завалов 9-летнего мальчика / Others
18 мая 2022 г.
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