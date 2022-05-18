Украинские спасатели вытащили из-под завалов 9-летнего мальчика

В результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Бахмуте Донецкой области ранения получил 9-летний ребенок. На кадрах видно, как спасатели приводят его в чувство после извлечения из-под завалов. Мальчика доставили в больницу. Ранения получили также еще один ребенок и мужчина. Снаряд, попавший в дом, разрушил все квартиры в одном из подъездов. #trtнарусском #Украина #Россия #Бахмут #нетвойне #stopwar #война