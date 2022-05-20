20 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Нацгвардия Украины показала кадры со взрывом моста в Луганской области
Национальная гвардия Украины опубликовала видео, на котором запечатлен момент взрыва моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск с Рубежным в Луганской области. По информации ведомства, это было сделано для сдерживания российских войск. На кадрах видно, как военные заложили бомбы и позже подорвали мост. #trtнарусском #Украина #Россия #луганск #нетвойне #stopwar #война
Нацгвардия Украины показала кадры со взрывом моста в Луганской области / Others
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