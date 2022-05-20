Нацгвардия Украины показала кадры со взрывом моста в Луганской области

Национальная гвардия Украины опубликовала видео, на котором запечатлен момент взрыва моста, соединяющего Северодонецк и Лисичанск с Рубежным в Луганской области. По информации ведомства, это было сделано для сдерживания российских войск. На кадрах видно, как военные заложили бомбы и позже подорвали мост. #trtнарусском #Украина #Россия #луганск #нетвойне #stopwar #война