Четвертое буровое судно Турции прибыло в Мерсин

Четвертое буровое судно, присоединившееся к турецкому флоту на поиски углеводородов в море, прибыло в порт Ташуку в Мерсине. Корабль останется в порту на 2 месяца для подготовки к бурению. Судно считается передовым в своем классе. Его длинна составляет 238 метров, а ширина — 42 метра. #trtнарусском #турция #буровоесудно #мерсин #углеводород #ископаемые #порт #море