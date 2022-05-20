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Четвертое буровое судно Турции прибыло в Мерсин
Четвертое буровое судно, присоединившееся к турецкому флоту на поиски углеводородов в море, прибыло в порт Ташуку в Мерсине. Корабль останется в порту на 2 месяца для подготовки к бурению. Судно считается передовым в своем классе. Его длинна составляет 238 метров, а ширина — 42 метра. #trtнарусском #турция #буровоесудно #мерсин #углеводород #ископаемые #порт #море
Четвертое буровое судно Турции прибыло в Мерсин / Others
20 мая 2022 г.
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