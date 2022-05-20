Первый день на форуме «Россия — Исламский мир»

В Казани проходит трехдневный форум «Россия — Исламский мир». Он стал главным международным событием для Татарстана и собрал гостей из 63 стран мира, среди которых замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль Салех, а также представители высших исламских советов Египта и Кувейта. Параллельно с выступлениями и дискуссиями в рамках форума работает ярмарка Halal Expo. #россия #казань #исламскиймир #форум #татарстан #новости #trtнарусском