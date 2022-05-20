ПОЛИТИКА
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Первый день на форуме «Россия — Исламский мир»
В Казани проходит трехдневный форум «Россия — Исламский мир». Он стал главным международным событием для Татарстана и собрал гостей из 63 стран мира, среди которых замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль Салех, а также представители высших исламских советов Египта и Кувейта. Параллельно с выступлениями и дискуссиями в рамках форума работает ярмарка Halal Expo. #россия #казань #исламскиймир #форум #татарстан #новости #trtнарусском
Первый день на форуме «Россия — Исламский мир» / Others
20 мая 2022 г.
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