ПОЛИТИКА
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Тиктокеры устроили лесной пожар для прироста подписчиков
Пакистанскую тиктокершу Хумайру Асгар обвиняют в том, что она устроила лесной пожар для привлечения внимания аудитории. Асгар сняла видео, на котором она проходит в серебристом платье на фоне горящего леса. Видео вызвало бурную реакцию местных властей и экологов, они потребовали арестовать Асгар. Сама тиктокерша утверждает, что ничего не поджигала и «нет ничего плохого в том, чтобы снимать видео». #trtнарусском #тикток #подписчики #леснойпожар
тикток / Others
20 мая 2022 г.
Истории
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