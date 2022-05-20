Тиктокеры устроили лесной пожар для прироста подписчиков

Пакистанскую тиктокершу Хумайру Асгар обвиняют в том, что она устроила лесной пожар для привлечения внимания аудитории. Асгар сняла видео, на котором она проходит в серебристом платье на фоне горящего леса. Видео вызвало бурную реакцию местных властей и экологов, они потребовали арестовать Асгар. Сама тиктокерша утверждает, что ничего не поджигала и «нет ничего плохого в том, чтобы снимать видео». #trtнарусском #тикток #подписчики #леснойпожар