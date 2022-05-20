Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков на коллегии ведомства сообщил о формировании боевых подразделений, способных действовать в условиях войны и кризисных ситуаций, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства. «Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности», — напомнил он.

Жаксылыков заявил участникам коллегии о важнейшей роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. По его поручению будет усовершенствована полевая выучка казахстанских войск, повышен уровень боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава армии.

В ходе коллегии Жаксылыкову также доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта «Безопасная страна».

Начальник Генштаба Марат Хусаинов отметил, что интенсивность боевой подготовки войск значительно выросла за последние годы. Вооруженные силы осваивают новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных войн, сказал он.

Ранее о состоянии вооруженных сил страны говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что «в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире» приобретает особое значение повышение обороноспособности».

«Новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших вооруженных сил, — отметил он. — Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий».

Токаев напомнил, что Казахстан придает большое значение обеспечению вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой, для чего на отечественных предприятиях выпускаются образцы оружия, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях. При этом президент пояснил, что военная доктрина Казахстана является исключительно оборонительной и в вопросах защиты национальных интересов страна полагается на дипломатические пути решения проблем.

В середине марта президент Токаев с делегацией посетилТурцию, где министр обороны страны Жаксылыков провел встречу с главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром. Министры подписали ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя этот визит, заявил, что две страны вышли на «новый уровень стратегического партнерства».