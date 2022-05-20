Число отмеченных знаком «голубой флаг» пляжей в Турции выросло до 531, сообщает «Анадолу» со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя. «Голубой флаг» — международная награда, ежегодно присуждаемая Фондом экологического образования (FEE) с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых пригодна для купания и отвечает другим высоким стандартам качества.

По словам Эрсоя, в прошлом году число пляжей с «голубым флагом» в Турции составляло 519. Сейчас же количество таких объектов в туристическом центре страны — Анталье — увеличилось до 229, в Мугле — до 111, в Мерсине — до 11, а в Кыркларели и Сакарье — до двух на каждом из курортов.

Благодаря этому к настоящему моменту по числу пляжей с «голубым флагом» Турция уступает лишь Испании и Греции. Министр страны при этом отметил, что к 2023 году Турция планирует занять первое место в мире по числу пляжей, отмеченных высокой наградой. По словам Эрсоя, в течение этого года «голубого флага» еще будут удостоены целый ряд общественных пляжей в Анталье и Мугле.

Ранее стало известно, что в 2021 году количество въезжающих в Турцию российских туристов за год увеличилось более чем вдвое — на 120%. Всего в прошлом году страну посетили около 4,7 млн россиян. Доля граждан России в иностранном турпотоке составила 16%.

После россиян на втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов оказалась Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока). Всего в 2021 году в страну приехали более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%. Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

До этого сообщалось, что в 2022 году более 70% бронирований россиянами туров на лето приходится на Турцию.