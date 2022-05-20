ПОЛИТИКА
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Под Белогоровкой показали разбитую российскую технику
В Сети появилось видео разбитой российской техники при неудачной попытке форсирования реки Северский Донец в районе поселка Белогоровка Луганской области. Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на анализ спутниковых снимков утверждал, что в ходе переправы могли быть убиты 485 российских солдат и уничтожено 80 единиц техники. New York Times сообщала, что Россия потеряла целый батальон, The Times допускала, что потери могли составить до 1000 человек. По мнению экспертов, эта одна из крупнейших неудач ВС РФ за все время войны в Украине. #Россия #Украина #форсирование
Под Белогоровкой показали разбитую российскую технику / Others
20 мая 2022 г.
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