20 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
МУС ведет расследование военных преступлений в Бородянке
Следователи гаагского Международного уголовного суда (МУС) приехали в разрушенную в результате войны Бородянку Киевской области. Накануне главный прокурор МУС Карим Хан рассказал, что для расследования военных преступлений в местах, оставленных российской армией, всего в Украину прибыло 42 специалиста. #Бородянка #МУС #прокуроры #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
МУС ведет расследование военных преступлений в Бородянке / Others
Истории