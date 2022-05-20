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МУС ведет расследование военных преступлений в Бородянке
Следователи гаагского Международного уголовного суда (МУС) приехали в разрушенную в результате войны Бородянку Киевской области. Накануне главный прокурор МУС Карим Хан рассказал, что для расследования военных преступлений в местах, оставленных российской армией, всего в Украину прибыло 42 специалиста. #Бородянка #МУС #прокуроры #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
МУС ведет расследование военных преступлений в Бородянке / Others
20 мая 2022 г.
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