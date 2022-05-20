Террористическая организация РПК использует противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 шведского производства, пишет «Анадолу» со ссылкой на компетентные источники. По данным собеседников агентства, вооружение неоднократно обнаруживали при уничтоженных боевиках как внутри Турции, так и за ее пределами. Также гранатометы АТ-4 применялись в ходе нападений на турецких силовиков.

В частности, упомянутые гранатометы АТ-4 обнаружены на складах с оружием, созданных левацкими экстремистами в пещерах на севере Ирака. Они были выявлены накануне в рамках продолжающейся турецкой операции Pençe-Kilit в трех приграничных районах Ирака.

«Анадолу» приводит целый список фактов обнаружения при террористах оружия шведского производства: 24 сентября 2018 года в горном районе Хисар на севере Ирака найден гранатомет; семь единиц АТ-4 обнаружены 11,15, 23 и 28 декабря 2018 года в районе Хакурк на севере Ирака; один шведский гранатомет нашли 7 апреля 2019 года в пещере, где укрывались террористы РПК в юго-восточной турецкой провинции Ширнак; один гранатомет АТ-4 обнаружен 26 июля 2019 года у трассы Ширнак-Силопи в Турции; две единицы вооружения были найдены 19 августа 2019 года в ходе операции по ликвидации террористов, совершивших нападение на военных на автотрассе Джизре-Ширнак; четыре АТ-4 перехвачены у боевиков, пытавшихся 26 октября 2019 года проникнуть в Турцию с севера Ирака; один гранатомет изъят в ходе рейда 24 июля 2020 года в долине Раш на севере Ирака; три гранатомета военные обнаружили 19 сентября 2020 года в районе села Огул турецкой провинции Хаккари; две единицы боевой техники найдены 14 октября 2020 года в районе Дереджик турецкой провинции Хаккари; один АТ-4 там же — 4 ноября 2020 года.

Помимо этого, три реактивных гранатомета АТ-4 были найдены у села Огул провинции Хаккари 13 ноября 2020 года, еще три — обнаружены в ходе рейда 10 октября 2021 года в той же провинции; один АТ-4 обнаружен 17 октября 2021 года в селе Гючлю, три — в селе Каваклы 20 октября 2021 года; один — в районе Дерелер юго-восточной турецкой провинции Ширнак 23 ноября того же года.

Ранее Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Из-за этого альянс, вероятно, не сможет согласовать первый этап рассмотрения обращений стран в течение одной или двух недель, как изначально планировал генсек Йенс Столтенберг, писали СМИ. Главная претензия Анкары к Швеции и Финляндии заключается в том, что эти страны дают убежище и поддерживают террористов и сепаратистов.

Ранее TRT на русском писал, что власти Швеции и Финляндии так и не отреагировали на запрос Турции об экстрадиции 33 членов движения террориста Фетхуллаха Гюлена и РПК. Соответствующего ответа Министерство юстиции страны ожидало в течение последних пяти лет в соответствии с решением суда.

За 35 лет террористической деятельности от рук боевиков РПК погибли более 40 тыс. человек, включая женщин и детей. Радикальная левацкая организация признана террористической США, ЕС и Великобританией.

Гюлен, чьи сторонники укрываются в Швеции и Финляндии, обвиняется в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда в результате путча в Турции погиб 251 человек, с того момента 15 июля в стране проходит день памяти погибших.