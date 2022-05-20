Представители Всемирной продовольственной программы ООН категорически потребовали прекратить блокировку украинских портов Россией, из-за которой под угрозу поставлен экспорт зерна, сообщает «Анадолу». По словам директор ВПП Дэвида Бизли, такие действия являются «войной против глобальной продовольственной безопасности». Если порты не будут открыты, могут возникнуть «голод и возрастет вынужденная массовая миграция», заявил он.

Соответствующие заявления Бизли сделал на международной встрече, состоявшейся в штаб-квартире ООН, с целью привлечения внимания к глобальной продовольственной безопасности. Он обратился к российскому президенту со словами: «Президент Путин, я обращаюсь к вам, если у вас есть сердце, пожалуйста, откройте эти порты».

Комментируя ситуацию, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что уровень глобального голода приближается к новому рекорду. По его словам, число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, за последние два года увеличилось со 135 млн до 276 млн. С 2016 года эта цифра увеличилась в шесть раз, заявил он. Украина и Россия обеспечивают почти треть мировых потребностей в пшенице и ячмене и половину потребностей в подсолнечном масле, напомнил Гутерриш.

Если вывоз продуктов из Украины не возобновится, голодать начнут еще 49 млн человек, отметил он. «Они уже голодают и вынуждены бороться за выживание, — предупредил Антониу Гутерриш. — Как всегда, в первую очередь страдают женщины и девочки – это отражается в растущих показателях торговли людьми, принудительных браков и других нарушений». Полномасштабный голод сейчас переживают около полумиллиона жителей Эфиопии, Южного Судана, Йемена и Мадагаскара, сообщил генсек ООН.

Также в числе государств с наибольшим количеством голодающих Афганистан и Сирия, а также ряд африканских государств, добавил Гутерриш. «Положение в восьми из этих стран включено в повестку дня Совета безопасности, — подчеркнул он. — Вне всякого сомнения, когда мы говорим «конфликт», мы подразумеваем и голод. Когда вы принимаете решение о миротворческой или политической миссии, вы принимаете и решение о борьбе с голодом. А когда вы не можете достичь консенсуса, за это расплачиваются голодающие».

Сейчас ООН находится в интенсивном контакте с Россией, Украиной, Турцией, США и Европейским Союзом, чтобы возобновить экспорт продуктов из украинских портов. Ранее TRT на русском уже писал, что общая доля Украины и России по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 19%, 14% и 4% соответственно.

По информации Bloomberg, война привела к скачку цен, который спровоцировал беспокойство в мире по поводу продовольственной безопасности. Это «вызвало воспоминания о ситуации десятилетней давности, когда результатом скачков цен стали продовольственные бунты в более чем 30 странах», упомянуло издание.