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Украинцы возвращаются в разрушенные войной дома. Село Кутузовка
Более 14 млн украинцев покинули свои дома после нападения РФ на Украину. Сейчас люди массово возвращаются. Из более 6 млн беженцев, выехавших за границу, вернулись уже более миллиона. Жилища многих из них разрушены. Вот, к примеру, как выглядит поселок Кутузовка после освобождения. #Кутузовка #Украина #война #trtнарусском #новости #нетвойне #stopwar #война
Украинцы возвращаются в разрушенные войной дома. Село Кутузовка / Others
20 мая 2022 г.
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