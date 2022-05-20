Украинцы возвращаются в разрушенные войной дома. Село Кутузовка

Более 14 млн украинцев покинули свои дома после нападения РФ на Украину. Сейчас люди массово возвращаются. Из более 6 млн беженцев, выехавших за границу, вернулись уже более миллиона. Жилища многих из них разрушены. Вот, к примеру, как выглядит поселок Кутузовка после освобождения. #Кутузовка #Украина #война #trtнарусском #новости #нетвойне #stopwar #война