В Котелевском районном суде Полтавской области состоялось первое заседание по делу двух взятых в плен российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, пишут издания «Грати» и «Суспільне Полтава». Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины), за что им может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как считает следствие, 24 февраля водитель-заряжатель боевой машины «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов приняли участие в двух обстрелах Харьковской области — из поселка Малиновка Белгородской области РФ и с территории Украины. Из-за их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное, утверждают в прокуратуре. Личности командиров, отдававших приказы, еще устанавливают, добавили там.

Бобыкин и Иванов были взяты в плен вскоре после того, как их колонну разбили в первый день войны — 24 февраля. При этом Иванов сдался в плен сразу же, а получивший ранение Бобыкин еще несколько дней скрывался в детском лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на окраине Харькова, а затем в пустой квартире.

Российские военнослужащие в ходе судебного заседания полностью признали вину и согласились давать показания, в связи с чем прокурор попросил рассматривать дело без исследования доказательств. По словам Бобыкина и Иванова, они не знали, куда именно стреляли 24 февраля, а о последствиях им стало известно уже во время следствия. Ожидается, что следующее судебное заседание по их делу состоится 26 мая.

Ранее Иванов и Бобыкин дали интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину. «Люди видят сухие цифры, цели не доводятся, не координируются. Командиру машины приходят по рации цифры, командир машины говорит эти цифры наводчику. Наводчик навелся, командир проверил, — рассказали он. — Сотрудник СБУ спрашивает: «Как вы спите?». Я говорю: «Я могу придумать тысячу и одну сказку, что сплю плохо, но я не вижу этого. Я не вижу, что происходит после «Града». То есть это не отпечатывается в памяти».

Это уже второй судебный процесс по военным преступлениям российских солдат в Украине. В Киеве идет суд по делу 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области. Шишмарин полностью признал свою вину. Прокурор требуетдля российского военнослужащего пожизненного заключения.