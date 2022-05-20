Авторитетные китайские эксперты, в том числе долгие годы консультировавшие первых лиц страны, и отставные дипломаты критически высказываются о политике и военной кампании Москвы в Украине, несмотря на превалирующую публичную поддержку Кремля. Об этом пишет издание Republic, которое обнародовало просочившиеся в последнее время в открытый доступ оценки «украинского конфликта» специалистами из КНР.

«Российско-украинская война является самым серьезным международным событием после окончания холодной войны, — считают они. — Она знаменует собой конец периода после холодной войны и закладывает основы нового мирового порядка». При этом позиции Москвы они называют «все более пассивными и неблагоприятными» и говорят, что ее грядущее поражение уже очевидно.

Среди причин будущего поражения эксперты выделяют постоянное ослабление России с момента распада СССР из-за провалов во внутренней и внешней политике. Упадок страны «очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах, он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности», считают специалисты.

Также причиной неудач в войне с Украиной они называют крах стратегии блицкрига и неспособность добиться быстрой победы. Из-за этого Россия оказалась в тяжелом финансовом положении, считают в КНР.

Кроме того, «российские военные и экономические преимущества над Украиной были нивелированы ее упорством и огромной, постоянной и эффективной помощью» извне. Москва также проигрывает в гибридной войне против Киева, которая охватывает не только военную, но и экономическую, политическую и дипломатическую сферы, общественное мнение, пропаганду, разведку и информацию.

Также из-за описанных проблем Россия больше не может решать, когда и как закончится война, которую она пытается завершить как можно скорее, чтобы удержать то, что завоевала, добавляют эксперты.

При этом в Китае допускают дальнейшую эскалацию конфликта России и Украины. Киев будет стремиться вернуть восточную часть страны и Крым военным путем, в чем ему будут помогать США, НАТО и ЕС, стремящиеся победить Владимира Путина, считают аналитики.

Между тем, Кремль уже «полностью потерял» Украину, где ранее были и пророссийские настроения.

«Благодаря этой войне противостояние и борьба между РФ и США в контексте Американской империи закончились полным поражением России, — отмечает китайские эксперты. — Это положило конец периоду после холодной войны или продолжения холодной войны».

Они предсказывают, что в результате войны Россия будет сильно ослаблена в политическом, экономическом, военном и дипломатическом планах. Москву могут исключить из некоторых важных международных организаций, ее международный статус будет значительно снижен, а Украина станет членом «большой европейской семьи, то есть Европейского союза».

Также на отдаление от РФ могут пойти и другие постсоветские государства. Япония и Германия, полностью освободившись от ограничений, наложенных на проигравших Вторую мировую войну, будут более активно стремиться к статусу великих держав. США и другие страны станут всячески добиваться существенных реформ ООН и других важных международных организаций, считают в Пекине.

Ранее заместитель декана Института международных исследований, директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь в своем докладе «Происхождение, перспективы и стратегические последствия российско-украинской войны» отметил, что случившееся является частью проекта реванша России за распад СССР. Но если война не будет прекращена в кратчайшие сроки, в условиях политической изоляции и экономических санкций положение Москвы в международной политической и мирохозяйственной системе еще долго будет ухудшаться, считает он, и страна продолжит путь в сторону маргинализации.

В свою очередь, Украина начнет восстанавливаться при поддержке международного сообщества. Она не сможет вступить в НАТО, но интегрируется в политические, экономические и культурные процессы в Европе. Европа же после войны еще больше отдалится от Москвы, считает знаменитый профессор.