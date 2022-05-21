Украинских военных из Мариуполя в колонии навестил Красный Крест

Вышедших из «Азовстали» украинских военных, которых сейчас содержат в российской колонии, навестили представители Красного Креста. Завод был последним местом в захваченном ВС РФ Мариуполе, где укрывались защитники города. Вместе с ними находилось несколько сотен гражданских, которых эвакуировали в начале мая. #Мариуполь #Азовсталь #колония #trtнарусском