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Украинских военных из Мариуполя в колонии навестил Красный Крест
Вышедших из «Азовстали» украинских военных, которых сейчас содержат в российской колонии, навестили представители Красного Креста. Завод был последним местом в захваченном ВС РФ Мариуполе, где укрывались защитники города. Вместе с ними находилось несколько сотен гражданских, которых эвакуировали в начале мая. #Мариуполь #Азовсталь #колония #trtнарусском
Украинских военных из Мариуполя в колонии навестил Красный Крест / Others
21 мая 2022 г.
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